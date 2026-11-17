Боец Чех рассказал, как СБУ допрашивали детей, а потом убивали их семьи Боец Чех: СБУ допрашивали детей на Донбассе, собирая информацию об их близких

Москва17 ноя Вести.Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) после начала вооруженного конфликта в 2014 году приезжали к жителям Донбасса и проводили допросы. При этом особенное внимание уделяли детям, стремясь получить сведения провокационного характера о членах их семей. Об этом ТАСС рассказал заместитель командира батальона группировки войск "Север" с позывным Чех.

По словам бойца российской армии, подобные визиты сотрудников СБУ наводили страх на население приграничных территорий, поскольку те, кого допрашивали спецслужбы, вскоре исчезали вместе с семьями, а позже местные жители находили их убитыми.

Когда они [сотрудники СБУ] приезжали с допросами, то можно было точно сказать, что допрашиваемый человек исчезнет, потому что на него бы все равно что-то нашли, придумали бы, до чего докопаться: то родственники в России, то фотографии в телефоне [с родственниками из России]. Целенаправленно допрашивали детей... после этого исчезали целыми семьями рассказал боец Чех

Он добавил, что у СБУ были специальные провокационные вопросы для детей – их задавали 5-6-летним мальчикам и девочкам. Дети в таком возрасте еще не умеют врать и зачастую говорят то, чего говорить не следует, ненамеренно подставляя свою семью под удар, пояснил Чех.

Российский офицер с позывным Чех родился в Чехии и был уволен из армии за отказ воевать за НАТО. В 2014 году Чех уехал в ДНР. Сейчас он служит в группировке российских войск "Север".

Ранее офицер Чех рассказал, что в 2014 году СБУ создала концлагеря для участников "антимайдана", где их пытали и убивали.