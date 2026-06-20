ТАСС: разведчик рассказал, как за несколько минут сбежал из плена ВСУ

Боец Григоренко: на побег из плена ВСУ потребовалось несколько минут ТАСС: разведчик рассказал, как за несколько минут сбежал из плена ВСУ

Москва20 июн Вести.Разведчику 1487-го полка группировки войск "Центр" Петру Григоренко удалось сбежать из плена через несколько минут после пленения, передает ТАСС.

Боец рассказал, что солдата ВСУ, попытавшегося взять его в плен, подвела плохая физическая форма.

Зашли в посадку, начался обстрел. Была окопная траншея, мы туда нырнули с напарником. Сидим, и что-то рядом взрывается, и я понимаю, что это не кассеты. Смотрю, граната прилетает. Я ее откинул, встаю, кричу, мол, свои, вроде, красные повязки. Там кричит в ответ: "Выходи, чтобы я бачив". Поднял автомат, с руками поднятыми. Говорим, типа, сдаемся. А я вижу, что он из окопа быстро не вылезет, потому что слишком толстый. Форма его подвела, точнее, ее отсутствие рассказал разведчик

По его словам, после этого Григоренко ударил украинца прикладом автомата, вместе с напарником рывком выпрыгнул из окопа и убежал. Разведчик подчеркнул, что на столкновение ушло всего несколько минут.

Ранее сообщалось, что боец Григоренко завел на позиции под Красноармейском более 20 штурмовых групп.