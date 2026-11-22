Российский боец ММА Алиев заявил, что его освободили после задержания во Франции

Боец ММА Алиев заявил, что его освободили после задержания во Франции Российский боец ММА Алиев заявил, что его освободили после задержания во Франции

Москва22 ноя Вести.Российский боец смешанных единоборств (ММА) Амир Алиев заявил, что его освободили после задержания во Франции по подозрению в изнасиловании, сообщает ТАСС.

Французская полиция признала обвинения необоснованными, отметил Алиев.

Это ложь, и подобное с моей стороны абсолютно исключено. Меня уже освободили приводит ТАСС слова Алиева

Перед задержанием у Алиева произошел словесный конфликт с человеком, который затем выдвинул против него ложные обвинения и скрылся.

Газета Le Parisien сообщила, что бойца задержала французская полиция по подозрению в изнасиловании. Алиева доставили в полицейский участок в пригороде Парижа Монтрее.