Москва22 нояВести.Российский боец смешанных единоборств (ММА) Амир Алиев заявил, что его освободили после задержания во Франции по подозрению в изнасиловании, сообщает ТАСС.
Французская полиция признала обвинения необоснованными, отметил Алиев.
Это ложь, и подобное с моей стороны абсолютно исключено. Меня уже освободилиприводит ТАСС слова Алиева
Перед задержанием у Алиева произошел словесный конфликт с человеком, который затем выдвинул против него ложные обвинения и скрылся.
Газета Le Parisien сообщила, что бойца задержала французская полиция по подозрению в изнасиловании. Алиева доставили в полицейский участок в пригороде Парижа Монтрее.