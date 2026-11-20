Усман Нурмагомедов сделал первый пост после освобождения в ОАЭ Усман Нурмагомедов опубликовал первый пост после освобождения из-под стражи

Москва20 ноя Вести.Российский боец Усман Нурмагомедов опубликовал первый пост после освобождения из-под стражи в Абу-Даби.

На своей странице в социальной сети Instagram (запрещена в РФ) спортсмен выложил серию фотографий, а в подписи к ним процитировал римского императора Марка Аврелия.

В тот момент, когда тебя задевает оскорбление или радует похвала, ты все еще раб говорится в публикации

11 ноября бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили обвинил Усмана Нурмагомедова, а также его друзей в нападении на него и его знакомого. Массовая драка произошла в одном из отелей столицы Объединенных Арабских Эмиратов.

Позже все участники инцидента были задержаны. Уголовный суд Абу-Даби приговорил братьев Нурмагомедовых и их товарищей к шести месяцам лишения свободы. Однако 17 ноября суд принял решение о смягчении наказания восьми участникам массовой драки. Все они были освобождены из-под стражи.