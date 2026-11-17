Усман и Умар Нурмагомедовы вышли на свободу Суд Абу-Даби освободил из-под стражи братьев Нурмагомедовых

Москва17 ноя Вести.Уголовный суд Абу-Даби смягчил наказание восьми участникам массовой драки с участием российских бойцов Усмана и Умара Нурмагомедовых. Все они были освобождены из-под стражи.

Как сообщает пресс-служба судебного департамента Абу-Даби, ранее назначенное наказание заменили штрафом в размере 150 тысяч дирхамов (около 41 тысячи долларов) для каждого участника драки.

Такое решение принято после взаимного отказа участников драки от претензий и призыва потерпевшего к властям Абу-Даби освободить осужденных говорится в заявлении ведомства

Ранее появилась информация, что бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов договорился об освобождении своего брата Усмана и его товарищей из заключения в Объединенных Арабских Эмиратах.

11 ноября бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили обвинил российского бойца Усмана Нурмагомедова – родного брата Умара Нурмагомедова – и его друзей в нападении на него и его знакомого. Массовая драка произошла в одном из отелей Абу-Даби.

Позже все участники инцидента были задержаны. Уголовный суд Абу-Даби приговорил братьев Нурмагомедовых и их товарищей к шести месяцам лишения свободы.