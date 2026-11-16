Хабиб Нурмагомедов освободил брата Усмана из тюрьмы в ОАЭ, утверждают СМИ Mash: Хабиб Нурмагомедов добился освобождения брата Усмана из заключения в ОАЭ

Москва16 ноя Вести.Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов договорился об освобождении своего брата Усмана и его товарищей из заключения в Объединенных Арабских Эмиратах, утверждает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, Усман Нурмагомедов и еще несколько человек были задержаны властями ОАЭ после того, как подрались с грузинским бойцом UFC Мерабом Двалишвили.

Хабиб полетел в ОАЭ, чтобы напрямую пообщаться с властями Эмиратов. Переговоры шли долго, и в итоге все сошлись на одном: отпускают всех поэтапно говорится в публикации

Ранее российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко заявил, что готов провести показательный поединок по самбо с Хабибом Нурмагомедовым. Сроки и место поединка пока не определены.