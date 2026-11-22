Le Parisien: по подозрению в изнасиловании задержан российский боец ММА Алиев

Во Франции по подозрению в изнасиловании задержан боец ММА Амир Алиев Le Parisien: по подозрению в изнасиловании задержан российский боец ММА Алиев

Москва22 ноя Вести.Французская полиция задержала российского бойца ММА Амира Алиева по подозрению в изнасиловании. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Полиция задержала Алиева на арене турнира ARES 45, вскоре после того, как он победил бразильца Матеуса Мальту. Российский боец ММА не оказал сопротивления сообщает издание

Бойца доставили в полицейский участок в пригороде Парижа Монтрее, где произошло предполагаемое изнасилование.

Алиеву 27 лет. Ранее россиянин выступал в турнирах ACA Young Eagles и Hardcore MMA. На его счету 13 побед и два поражения в ММА.

Ранее президент Союза смешанных боевых единоборств (ММА) Сергей Фатеев не исключил проведение чемпионата мира в России.