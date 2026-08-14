Москва14 авг Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) являются "прокси армией натовского формата". Об этом рассказал заместитель командира батальона группировки войск "Север" с позывным Чех.

В беседе с ТАСС он подчеркнул, что ВСУ за время Минских соглашений получили благодаря помощи Запада необходимую боевую экипировку.

Вооруженные силы Украины на сегодняшний день есть классическая прокси армия натовского формата … За время Минских соглашений [для ВСУ] сумели сделать тыл для разовой мобилизации большого количества людей, одеть их и подготовить к бою сказал Чех

Ранее отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что страны Североатлантического альянса не смогли сформировать эффективную армию из-за участия в украинском конфликте. По его словам, вовлеченность НАТО в прокси-конфликт с РФ вынуждает альянс перенаправлять значительные финансовые и материальные ресурсы исключительно на поддержку Киева.