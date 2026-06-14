Москва14 июн Вести.Сформированная по стандартам НАТО бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалась слабее других. Об этом рассказал командир четвертой мотострелковой бригады группировки войск "Южная" генерал-майор Антон Грунис, его заявление в распоряжение ИС "Вести" передало Минобороны РФ.

Сделали выводы по действиям, которые были ранее, что 156-я бригада ВСУ, бригада, которая, кстати, сформирована уже по натовским стандартам, в отличие от бригад, которые были сформированы ранее, является наиболее слабым противником заявил Грунис

Ранее сообщалось, что действия подразделений группировки войск "Юг" в Константиновке в ДНР заставили ВСУ эвакуировать основные предприятия из Краматорска и Дружковки на западную Украину.