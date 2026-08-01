Боец с позывным Скиталец: ВСУ действуют по натовской схеме Старший оператор БПЛА Скиталец: украинцы действуют по натовской схеме

Москва1 авг Вести.ВСУ по натовской схеме используют гражданское население для прикрытия. Об этом заявил ТАСС старший оператор разведывательного БПЛА "Орлан-10" с позывным Скиталец.

По его данным, ВСУ превращают дома, где живут гражданские, в пункты управления БПЛА.

Это стандартная их схема натовская - прятаться и прикрываться местными жителями, населением. Русский человек всегда относится с трепетом к гражданским людям, старается сделать все, чтобы не нанести им вред. Даже последнее отдаем. Бывали случаи, мы выводили детей. С трех сторон их прикрывали собою. Они [ВСУ] так не работают сказал он

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