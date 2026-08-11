Боец Якут пешком продвинулся более чем на 8 км, действуя у позиций противника

Боец с позывным Якут пешком продвинулся более чем на 8 км, ведя разведку Боец Якут пешком продвинулся более чем на 8 км, действуя у позиций противника

Москва11 авг Вести.Штурмовик 38-й бригады группировки войск "Восток" с позывным Якут пешком продвинулся более чем на 8 км, действуя на запорожском направлении. Об этом говорится в сюжете телеканала "Звезда".

Уточняется, что продукты и боеприпасы ему доставляли с помощью беспилотников.

Два месяца Якут скрытно провел у самой линии соприкосновения. Вел разведку фактически у противника под носом. За последний месяц он лично пешком продвинулся более чем на 8 км говорится в передаче

Ранее заместитель командира взвода разминирования группировки войск "Центр" с позывным Юморист рассказал, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) обрабатывают беспилотные летательные аппараты ядохимикатами.