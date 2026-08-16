Боец "Севера" рассказал о роли дронов в освобождении Бакшеевки Боец Цема рассказал об взятии Бакшеевки

Москва16 авг Вести.Стрелок-санитар с позывным Цема рассказал ИС "Вести" как проходило освобождение населенного пункта в Бакшеевка в Харьковской области.

В ходе штурма бойцов группировки "Север" поддерживали беспилотники, артиллерия и армейская авиация, которая атаковала позиции ВСУ управляемыми ракетами.

Под прикрытием дронов, БПЛА и артиллерии разных калибров производили зачистку населенного пункта рассказал военнослужащий

Ранее сообщалось, что Военнослужащие 20-й общевойсковой армии группировки ВС РФ "Запад" взяли под контроль населенные пункты Новый мир, Чернещина и Дружелюбовка в Харьковской области. В сообщении говорилось, что Установление контроля над тремя населенными пунктами Харьковской области расширяет зону безопасности.