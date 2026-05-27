Москва27 мая Вести.Бывшая участница реалити-шоу "Дом 2", рядовой спецназа "Ахмат" Наталья Максимус с позывным Волчья Мать рассказала, что получила тяжелые травмы в ДТП из-за пьяного водителя.

По ее словам, которые приводит РИА Новости, она попала в аварию во время служебной поездки в прифронтовой зоне.

Пьяный водитель белой "Нивы", который не является военнослужащим, уходил от погони от сотрудников ДПС на очень большой скорости. …Из-за этого он не справился с управлением и врезался лоб в лоб в нашу машину сказала Максимус

Военнослужащая уточнила, что во время аварии с ней в машине был сослуживец, который также получил тяжелые травмы. У самой Максимус перелом позвоночника, носа и глазницы. Сейчас они оба проходят лечение.

Наталья Максимус примкнула к ополчению на Донбассе в 2014 году, а в 2022 году она вместе с передовыми отрядами заходила в Мариуполь и помогала эвакуировать мирных жителей, до которых было трудно добраться.