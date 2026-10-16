Боец СВО рассказал, что ВСУ удалось оттеснить с позиций в Орехове Боец СВО: силы ВСУ в Орехове удалось оттеснить к северу

Москва16 окт Вести.Российские силы оттеснили подразделения противника с ранее занимаемых позиций в Орехове на запорожском участке фронта. Об этом ИС "Вести" рассказал оператор дрона-камикадзе с позывным Борода из роты беспилотных систем 291-го гвардейского полка 42-й дивизии.

На данный момент, отметил он, позиции противника ВС России атакуют фугасными авиабомбами (ФАБ) и артиллерией.

По городу сейчас активная фаза ФАБов, регулярно идут, каждый день. Также артиллерия работает, периодически "Грады" рассказал он

По словам бойца, раньше наши расчеты работали в основном на южных и восточных подступах к городу, расчищая путь штурмовым группам, теперь летают в черте города.

Наша задача — южная часть Орехова, наше подразделение держит ее под контролем. Например, когда у противника проходят ротации, то мы вычисляем технику противника, которая заезжает на ротацию и перебиваем ее. Раньше сил противника в Орехове было очень много, ходили вразвалочку. А сейчас им все очень сложно дается - по подвалам прячутся заявил оператор расчета

По его словам, на данный момент позиции противника сместились севернее.