Москва16 октВести.Российские силы оттеснили подразделения противника с ранее занимаемых позиций в Орехове на запорожском участке фронта. Об этом ИС "Вести" рассказал оператор дрона-камикадзе с позывным Борода из роты беспилотных систем 291-го гвардейского полка 42-й дивизии.
На данный момент, отметил он, позиции противника ВС России атакуют фугасными авиабомбами (ФАБ) и артиллерией.
По городу сейчас активная фаза ФАБов, регулярно идут, каждый день. Также артиллерия работает, периодически "Грады"рассказал он
По словам бойца, раньше наши расчеты работали в основном на южных и восточных подступах к городу, расчищая путь штурмовым группам, теперь летают в черте города.
Наша задача — южная часть Орехова, наше подразделение держит ее под контролем. Например, когда у противника проходят ротации, то мы вычисляем технику противника, которая заезжает на ротацию и перебиваем ее. Раньше сил противника в Орехове было очень много, ходили вразвалочку. А сейчас им все очень сложно дается - по подвалам прячутсязаявил оператор расчета
По его словам, на данный момент позиции противника сместились севернее.
Мы сделали Орехов некомфортнее для ВСУ. Раньше большинство подразделений противника сидело на своих позициях, а сейчас они сейчас сдвинулись на север. Мы долгое время на подступах города работали, сейчас уже в городедобавил он