Москва8 ноя Вести.Грузовой беспилотный летательный аппарат "Мангас" с августа по октябрь снабжал всем необходимым военнослужащих группировки войск "Восток". Об этом рассказал инструктор БПЛА с позывным Бурят.

По его словам, благодаря дрону удалось спасти как минимум роту военных.

Наше изделие практически постоянно, с августа по октябрь, снабжало их едой, водой, боеприпасами, рацией, павербанками и вообще всем, что им нужно хотя бы для того, чтобы выжить отметил он в эфире телеканала "Звезда"

Ранее бойцы "Востока" также рассказали о преимуществах дронов ROI-F1 и "Молния". Они отметили, что ударные птицы защищают воздушное пространство от украинских беспилотников, которые охотятся за военными и гражданскими машинами, а также ищут железнодорожные составы.