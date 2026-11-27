Сотрудники УФСБ задержали в ЛНР участника одного из украинских нацбатальонов

Боевик украинского нацбата задержан в ЛНР Сотрудники УФСБ задержали в ЛНР участника одного из украинских нацбатальонов

Москва27 ноя Вести.Противоправная деятельность участника одного из украинских националистических батальонов пресечена в ЛНР, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

Задержанный – уроженец города Рубежное.

Установлено, что он добровольно поступил на службу в террористическое сообщество, участники которого причастны к совершению жестоких расправ, изнасилований, мародерства и иных тяжких преступлений в отношении мирного населения Донбасса.

Сотрудниками управления боевик выявлен, разоблачен и задержан по месту жительства говорится в сообщении УФСБ по ЛНР

В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "Участие в террористическом сообществе".