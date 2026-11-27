Москва27 нояВести.Противоправная деятельность участника одного из украинских националистических батальонов пресечена в ЛНР, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.
Задержанный – уроженец города Рубежное.
Установлено, что он добровольно поступил на службу в террористическое сообщество, участники которого причастны к совершению жестоких расправ, изнасилований, мародерства и иных тяжких преступлений в отношении мирного населения Донбасса.
Сотрудниками управления боевик выявлен, разоблачен и задержан по месту жительстваговорится в сообщении УФСБ по ЛНР
В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "Участие в террористическом сообществе".