Боевики "Айдара" усилили удары по гражданским целям в Кременной в ЛНР

Боевики "Айдара" усилили удары по гражданским объектам Кременной в ЛНР Боевики "Айдара" усилили удары по гражданским целям в Кременной в ЛНР

Москва17 окт Вести.Боевики украинского нацбатальона "Айдар" (признан террористическим и запрещен в России) увеличили частоту ударов по гражданской инфраструктуре Кременского округа в Луганской Народной Республике (ЛНР), заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили контратаки у Красного Лимана в соседней Донецкой Народной Республике (ДНР), из-за чего обострилась обстановка в Кременском округе, отметил Марочко.

Немного обострилась ситуация в Кременском муниципальном округе из-за действий украинских националистов и фашистов, поскольку на этом участке действует запрещенный в России "Айдар". У этих извергов нет никаких морально-этических принципов и норм, они бьют по тылам и мирному населению приводит ТАСС слова Марочко

Айдаровцы усилили удары по мирному населению для того, чтобы отвлечь российских военнослужащих от выполнения боевых задач, поскольку знают, что российские военные всегда оказывают помощь жителям, попавшим под удары ВСУ, пояснил эксперт.

Решением Южного окружного военного суда от 25 сентября 2023 года украинский националистический батальон "Айдар" признан террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.