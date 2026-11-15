Боевики ВСУ лишились снабжения из-за отъезда операторов НРТК на соревнования Из-за отъезда операторов НРТК ВСУ на соревнования боевики лишились снабжения

Москва15 ноя Вести.Передовые позиции бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически лишились наземного снабжения из-за того, что операторы наземных робототехнических комплексов (НРТК) уехали на соревнования роботов "Дикие Дроны". Об этом пишет Telegram-канал "Северный Ветер".

Уточняется, что после соревнований операторов отправили в отпуск.

Передовые позиции 47 омбр ВСУ практически лишились снабжения по земле из-за отъезда большинства подготовленных операторов НРТК на соревнования экипажей наземных роботов "Дикие Дроны", проводимые в Львовской области отмечается в публикации

Подчеркивается, что в Сумской области проходят тяжелые стрелковые бои в районе Хотени. Кроме того, российские войска продвинулись в районе населенного пункта Груновки.

Ранее сообщалось, что переброшенную Сумскую область роту охраны 25-й бригады транспортной авиации Воздушных сил Украины отправят на передовую в качестве пехоты.