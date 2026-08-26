Москва26 авг Вести.В районе населенного пункта Николаевка на славянском направлении дроны ВС РФ не позволяют противнику использовать какой-либо иной транспорт, кроме беспилотного. Об этом ИС "Вести" рассказал военкор Владимир Разин.

В районе Николаевки, это под Славянском, где мы наступаем сразу с нескольких направлений от Рай-Александровки и недавно освобожденной Ореховатки, у противника нет возможности использовать никакой транспорт, кроме транспорта беспилотного, по которому, кстати, очень плотно и очень эффективно работают наши войска беспилотных систем