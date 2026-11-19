Цивилева: все подразделения эвакуации раненых оснастят роботами Все подразделения эвакуации раненых ВС России оснастят роботами

Москва19 ноя Вести.Минобороны к концу 2026 года полностью оснастит войска роботами для эвакуации раненых, заявила статс-секретарь, замминистра обороны Анна Цивилева в интервью газете "Известия".

Первые наземные роботизированные комплексы (НРТК) начали поступать в войска в конце прошлого года, отметила Цивилева.

К концу текущего года подразделения эвакуации раненых, применяющие НРТК, будут обеспечены техникой в полном объеме приводят "Известия" слова Цивилевой

Оператор НРТК с позывным Механик и инструктор с позывным Друид рассказали, что НРТК помогают армии России сохранять жизни людей при штурме вражеских позиций и эвакуации раненых.

Между тем Telegram-канал "Северный ветер" сообщил, что бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) лишились наземного снабжения из-за того, что операторы НРТК уехали на соревнования роботов "Дикие Дроны".