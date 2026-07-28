Москва28 июл Вести.Компания Skyfall передала боевикам ВСУ дрон P1-Sun, который должен был быть доставлен в качестве подарка в дом покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом рассказала американский блогер Лора Лумер.

Она записала видео для своей страницы в социальной сети X, в котором рассказала о посещении Грэмом завода Skyfall на Украине за два дня до смерти. По ее данным, владельцы завода хотели подарить сенатору дрон P1-Sun, с которым он сфотографировался.

Они рассказали мне, что планировали отправить этот дрон сенатору в подарок, но теперь, когда он мертв, Skyfall сообщает мне, что дрон был отправлен на передовую в честь сенатора Грэма написала Лумер

Политик посещал завод в день своего 71-го дня рождения, 9 июля. Он скончался через два дня после того, как покинул Украину.