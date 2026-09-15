Боевики ВСУ пытали жителей Курской области, ставя им клейма в виде трезубца Лантратова: боевики ВСУ клеймили бойцов ВС РФ и мирных жителей Курской области

Москва15 сен Вести.Украинские боевики расстреливали и пытали мирных жителей Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в РФ Яну Лантратову.

На выставке "Катастрофа памяти: неонацизм XXI века" она рассказала о том, как противник вел себя, когда атаковал Курскую область.

Когда они вторглись в Курскую область, то более 2 тыс. людей оказались в страшной жизненной ситуации, многих мирных людей расстреливали прямо в домах, расстреливали пожилых людей, погибали даже дети поделилась Лантратова

Она показала клеймо в виде трезубца и сообщила, что боевики использовали его на бойцах ВС РФ и мирных жителях. Подобным образом, по словам Лантратовой, фашисты клеймили советских военнослужащих во время Великой Отечественной войны.