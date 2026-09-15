Москва15 сен Вести.Украинские боевики атаковали Новороссийск 112 раз. Об этом сообщается на канале замглавы города Александра Гаврикова в MAX.

Новороссийск пережил беспрецедентный уровень угроз и последствий: 112 террористических атак со стороны ВСУ говорится в сообщении

Уточняется, что в результате ударов противника было повреждено 2 500 объектов недвижимости, около 6 500 граждан пострадали и 11 человек погибли, включая двух детей.

Для массированных атак с 11 по 12 августа и с 8 по 9 сентября ВСУ использовали БПЛА, БЭК и ракеты.

Во время атаки с 8 на 9 сентября четыре человека погибло, 29 пострадало, 665 жилых объектов повреждено заявил на аппаратном совещании Гавриков

Размер выплат за причиненный ущерб почти достиг 26 млн рублей.