Кравченко: в Новороссийске повреждены 576 квартир и 76 частных домов

В Новороссийске повреждены 576 квартир и 76 домов после 12-часовой атаки ВСУ Кравченко: в Новороссийске повреждены 576 квартир и 76 частных домов

Москва10 сен Вести.В Новороссийске после 12-часовой атаки ВСУ известно о 576 поврежденных квартирах и 76 частных домах. Такие сведения приводит глава города-героя Андрей Кравченко.

Он отметил, что эти данные стали известны в результате проводимых рабочими группами подомовых обходов.

На данный момент известно о повреждениях в 576 квартирах и 76 частных домах написано в канале Кравченко в MAX

Продолжается формирование списков пострадавших для получения компенсаций. Согласно последним данным, в них уже находится 1 232 человека.

Ранее также сообщалось о том, что шесть домов Новороссийска были разрушены почти до основания.