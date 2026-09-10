Москва10 сенВести.В Новороссийске после 12-часовой атаки ВСУ известно о 576 поврежденных квартирах и 76 частных домах. Такие сведения приводит глава города-героя Андрей Кравченко.
Он отметил, что эти данные стали известны в результате проводимых рабочими группами подомовых обходов.
На данный момент известно о повреждениях в 576 квартирах и 76 частных домахнаписано в канале Кравченко в MAX
Продолжается формирование списков пострадавших для получения компенсаций. Согласно последним данным, в них уже находится 1 232 человека.
Ранее также сообщалось о том, что шесть домов Новороссийска были разрушены почти до основания.