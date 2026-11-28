Боевики ВСУ вламываются в квартиры в Славянске и мародерствуют ТАСС: ВСУ занимаются мародерством в оккупированном Славянске

Москва28 ноя Вести.Боевики ВСУ незаконно проникают в квартиры жителей Славянска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Местные жители жалуются на регулярно взломанные замки и незаконное проникновение в жилье.

В оккупированном ВСУ Славянске украинские боевики не обращают внимания ни на кого и нагло занимаются мародерством по отношению к гражданским рассказал собеседник агентства

Он добавил, что солдаты ВСУ не только похищают имущество владельцев квартир, но и курят, а также распивают спиртные напитки в чужих домах.

Славянск является административным центром Славянского района ДНР и одним из важных транспортных и инфраструктурных узлов региона.