Москва16 июл Вести.Немецкий тренер сборной Англии по футболу Томас Тухель не смог повторить фокус сборной Испании на ЧМ-2026, которая "притворилась Германией" и вышла в финал. Об этом написал в своем канале в MAX журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

Он также отметил игру капитана аргентинской команды Лионеля Мессии, назвав его "ласковым и нежным зверем".

Вчера Испания, притворившись Германией, вышла в финал. Сегодня немецкий тренер, пытаясь проделать такой же фокус, лишил финала Англию. А Месси – ласковый и нежный зверь. Диалектика отметил Богданов

В полуфинале испанская сборная обыграла команду Франции со счетом 2:0, тем самым обеспечив себе выход финал впервые за 16 лет (2010).

Сборная Аргентины одержала победу над командой Англии со счетом 2:1. Капитан аргентинской сборной Лионель Месси сделал в ходе матча две результативные передачи. Обыграв англичан, южноамериканская команда вышла в финал мундиаля второй раз подряд.

Сборные Франции и Англии сыграют в матче за 3-е место в ночь на 19 июля. Финал между сборными Испании и Аргентины пройдет вечером того же дня.