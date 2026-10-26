Богданов: победа Лулы да Силвы - провал референдума о доверии трампизму Богданов: "бразильская система" в США может привести Трампа к "холодной" осени

Москва26 окт Вести.Победа на президентских выборах в Бразилии Лулы да Силвы можно рассматривать как предвестник возможного провала воображаемого референдума о доверии трампизму на предстоящих выборах в США, что может подорвать политические позиции президента США Дональда Трампа. Об этом заявил автор ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в MAX.

Победа Лулы в Бразилии (при всей сложности тамошней политики) воспринимается как провал референдума о доверии, если не Трампу лично, то трампизму уж точно. Пока в Латинской Америке. В США таким референдумом станут промежуточные выборы 3 ноября. С перекосом в сторону отношения к главе Белого дома, конечно. Если и в штатах все пойдет по "бразильской системе", то патриарха MAGA будет ждать холодная осень заявил Богданов

Глава Белого дома Дональд Трамп не перестанет заниматься Украиной в 2027 году, когда в США приступит к работе новый созыв Конгресса, ранее такое мнение выразил журналист.