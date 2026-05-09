Богданов: законодательного запрета Путина на удары по Киеву 9 мая нет

Богданов: Путин не подписывал указ, запрещающий бить по Киеву 9 мая Богданов: законодательного запрета Путина на удары по Киеву 9 мая нет

Москва9 мая Вести.Указ о запрете нанесения ударов по Киеву президент России Владимир Путин, в отличие от главы киевского режима Владимира Зеленского, не подписывал. На это журналист ИС "Вести" Валентин Богданов обратил внимание в своем канале в мессенджере MAX.

По мнению журналиста, это может сделать удары по украинской столице потенциально возможными.

Кстати, Путин, указ, которым бы запрещалось бить по центру Киева 9 мая, не публиковал. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Даже, если смех такой беззвучный выразил свое мнение он

Ранее сообщалось, что Зеленский издал указ, которым "разрешил" провести парад Победы на Красной площади в Москве. Он распорядился не наносить удары по центру российской столицы и приложил к указу координаты Красной площади.