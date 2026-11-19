Москва19 ноя Вести.Ядерная повестка остается исключительной темой для держав, определяющих архитектуру мировой безопасности, а Украина не входит в число глобальных вопросов. Такое мнение в интервью Владимиру Соловьёву высказал автор информационной службы "Вести" Валентин Богданов.

По словам Богданова, обладание ядерным оружием дает государствам особое место в мировой политике.

Ядерная тема при всех равных остается эксклюзивной темой для держав, которые определяют архитектуру мировой безопасности. Сколько бы ни вещали люди, которые группируются вот в этом противоположном лагере глобалистов, о региональном характере российской политики или о том, что у Китая не хватает боеголовок для того, чтобы участвовать в ядерном клубе, это все, как американцы говорят, "bullshit". Почему? Потому что, еще раз, ядерная тема – это пропуск в топ-элитный клуб сказал Богданов

Журналист также оценил предложенный президентом США Дональдом Трампом формат обсуждения ядерной повестки. Он отметил, что глава Белого дома задал его в очень правильном виде, "даже пускай на уровне декларации, даже пускай это не приведет сейчас ни к каким большим подвижкам".

Это рамочно обозначает территорию, куда нет входа тем, кто приходит туда с маленькими, малосущественными проблемами. Что это от противного значит для лагеря, например, поддержки [главы киевского режима Владимира] Зеленского? Очень просто – то, что тема Украины не является глобальной. А ведь на этом четыре года строилась вся антироссийская политика Запада, на попытках превратить украинскую тему в тему глобальную. Вокруг этого строились санкции, вокруг этого пересобирались военные альянсы и создавались новые, вокруг этого шло освоение колоссальных военных бюджетов, вокруг этого пухла и набухала коррупция. Вокруг того, что Украина – это главная тема отметил Богданов

Ранее автор ИС "Вести" Евгений Попов сообщил, что ядерный чемоданчик президента РФ Владимира Путина был доставлен на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайский Шэньчжэнь, где работает российский лидер.