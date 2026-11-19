Москва19 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп сталкивается с растущим давлением со стороны политических оппонентов внутри США, а также со стороны Украины и опекающей ее Европы, поэтому он вынужден действовать наступательно. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву заявил автор информационной службы "Вести" Валентин Богданов.

Сейчас начинается очень сложное, очень опасное и для Трампа тоже время. Его будут атаковать, его уже атакуют, причем со всех сторон. Тут неважно, делают это только демократы или к ним присоединяются ястребы, действует здесь террористическими методами киевский режим в лице Зеленского или опекающая Европа. Все они сейчас объединяются для того, чтобы сорвать самую малейшую возможность для подвижек на этом направлении сказал Богданов

По его словам, времени у Трампа не так много.

Январь следующего года знаменует собой начало эры возвращения демократов, ну, во всяком случае, как им хочется, как они хотят надеяться, на вершину власти в Соединенных Штатах, во всяком случае законодательной. В последнее время они очень радовались успехам – уже 56 мест в Сенате. В общем, все это будет использоваться против Трампа, поэтому Трамп действует наступательно, он уже не может себе позволить играть от обороны ни в каком виде. Он должен наступать, он должен отжимать себе жизненное пространство заявил Богданов

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп настроены на мирное решение украинского конфликта.