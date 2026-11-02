Эксперт Жданов высказался о пользе взаимных визитов США и КНР на ядерные объекты

Эксперт оценил планы США и Китая по взаимным визитам на ядерные объекты Эксперт Жданов высказался о пользе взаимных визитов США и КНР на ядерные объекты

Москва2 ноя Вести.В возможных взаимных визитах американских и китайских специалистов на ядерные объекты друг друга может быть польза. Такое мнение в беседе с MK.RU высказал доктор юридических наук, заслуженный юрист России Юрий Жданов.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа обсудила с Пекином возможность визитов на ядерные объекты друг друга, а также запланировала продолжить рассмотрение этого вопроса.

По словам Жданова, такие визиты возможны.

Джеральд Браун, изучающий китайскую армию в известном аналитическом центре, заявил, что он "не особенно оптимистичен", но что схема взаимных визитов, если она будет принята, является "потенциальным проблеском надежды" на снижение ядерного риска между США и Китаем сказал эксперт

Жданов добавил, что в любом случае достигать договоренностей в ядерной сфере необходимо.

Представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин, комментируя публикацию CNN, заявила при этом, что Пекин не обсуждает с Вашингтоном обмен визитами специалистов на ядерные объекты.