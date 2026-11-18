Ядерный чемоданчик приехал вместе с Путиным на саммит АТЭС в Шэньчжэне Журналист Попов показал ядерный чемоданчик в поездке Путина на саммит АТЭС

Москва18 ноя Вести.Ядерный чемоданчик президента РФ Владимира Путина был доставлен на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайский Шэньчжэнь, где работает российский лидер. Об этом сообщил автор ИС "Вести" Евгений Попов.

Журналист заметил адъютанта Путина, который нес черный дипломат.

Это ядерный чемоданчик, здравствуйте, у вас? спросил Попов

Адъютант несколько раз кивнул, чем подтвердил догадку журналиста.

Да, тот самый ответил он

Ранее сообщалось, что Путин прибыл на место проведения торжественного приема от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь лидеров экономик форума АТЭС. Мероприятие проходит в Центре международных обменов Шэньчжэня. При этом китайские пользователи социальных сетей обратили внимание на отсутствие черного портфеля у телохранителя президента России во время его поездки в КНР. Они предположили, что Путин приехал без "ядерного чемоданчика" системы "Чегет", который предназначен для передачи команд, связанных с применением российских стратегических ядерных сил.