Москва18 нояВести.Ядерный чемоданчик президента РФ Владимира Путина был доставлен на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайский Шэньчжэнь, где работает российский лидер. Об этом сообщил автор ИС "Вести" Евгений Попов.
Журналист заметил адъютанта Путина, который нес черный дипломат.
Это ядерный чемоданчик, здравствуйте, у вас?спросил Попов
Адъютант несколько раз кивнул, чем подтвердил догадку журналиста.
Да, тот самыйответил он
Ранее сообщалось, что Путин прибыл на место проведения торжественного приема от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь лидеров экономик форума АТЭС. Мероприятие проходит в Центре международных обменов Шэньчжэня. При этом китайские пользователи социальных сетей обратили внимание на отсутствие черного портфеля у телохранителя президента России во время его поездки в КНР. Они предположили, что Путин приехал без "ядерного чемоданчика" системы "Чегет", который предназначен для передачи команд, связанных с применением российских стратегических ядерных сил.