В Китае заметили отсутствие "черного портфеля" у охраны Путина SCMP сообщила, что в китайских соцсетях обсуждают портфель телохранителя Путина

Москва18 ноя Вести.Китайские пользователи социальных сетей обратили внимание на отсутствие черного портфеля у телохранителя президента России Владимира Путина во время его поездки в Китай. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Как отмечает старший репортер издания Оранж Ван, во время предыдущих визитов российского лидера в КНР один из сопровождавших его сотрудников охраны носил черный портфель.

В китайских социальных сетях внимание привлек пропавший портфель. Ранее Путина в поездках в Китай сопровождал телохранитель с черным портфелем, но на этот раз его не видели говорится в статье

По предположению, которое приводится в публикации, речь может идти о портфеле "Чегет", известном как "ядерный чемоданчик". Он предназначен для передачи команд, связанных с применением российских стратегических ядерных сил.

Ранее SCMP сообщила, что Путину в Китае оказали самый высокий уровень приема среди иностранных лидеров, которые прибыли в Шэньчжэнь на саммит АТЭС.