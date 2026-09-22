Богданов посоветовал Зеленскому быть аккуратнее со своими желаниями

Богданов – Зеленскому: бойся своих желаний Богданов посоветовал Зеленскому быть аккуратнее со своими желаниями

Москва22 сен Вести.Журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в своем Telegram-канале порекомендовал главе киевского режима Владимиру Зеленскому быть аккуратнее со своими желаниями, поскольку они могут сбыться.

Так он прокомментировал заявление бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель о его панике на фоне продвижения российских войск по Киеву.

Зеленский, пребывая в состоянии паники, требовал, говорят, взорвать киевские мосты и метро. Бойся своих желаний. Они могут исполниться написал Богданов

Ранее Мендель в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявила, что в феврале-марте 2022 года из-за продвижения российских войск по Киеву, Владимир Зеленский находился в состоянии паники и требовал подрыва ключевой инфраструктуры.