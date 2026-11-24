Москва24 ноя Вести.Певица Ольга Бузова не может смириться с трагической смертью своего бывшего музыкального продюсера Эльмира Магеррамова. О случившемся певица написала в своем Telegram-канале, выразив соболезнования родным и близким Эльмира.

Не верю до сих пор. Вчера ночью меня команда шокировала ужасными новостями, погиб Эльмир... Мои соболезнования всем родным и близким, покойся с миром написала Ольга Бузова

Она отметила, что Магеррамов был молодым, красивым и добрым, а его жизнь только начала налаживаться. По словам певицы, с ним связано много теплых моментов - общие победы, концерты, первые шоу, дни рождения и гастроли.

Боль огромная. Дыра какая-то добавила артистка

Ранее сообщалось, что тело Магеррамова нашли на улице Василия Ланового на западе Москвы днем 23 ноября.

Продюсеру было 36 лет. Он сотрудничал с Димой Биланом, Александром Панайотовым, Славой и группой "Артик и Асти", а также продюсировал один из клипов Ольги Бузовой.