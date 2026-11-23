Тело музыкального продюсера Магеррамова нашли под окнами дома в Москве Музыкального продюсера Магеррамова нашли мертвым на западе Москвы

Москва23 ноя Вести.На западе Москвы обнаружили тело музыкального продюсера Эльмира Магеррамова. Об этом Mash сообщает в MAX.

По данным канала, мужчина выпал из окна жилого дома после ссоры с подругой. Его тело нашла знакомая около 12.00 23 ноября на улице Василия Ланового. Врачи констатировали смерть на месте.

Уточняется, что незадолго до трагедии продюсер выпивал алкоголь.

Эльмиру Магеррамову было 36 лет. Он сотрудничал с Димой Биланом, Александром Панайотовым, Славой, группой "Артик и Асти", а также продюссировал один из клипов Ольги Бузовой. В последние годы он не вел крупные музыкальные проекты и даже занимал крупные суммы, поскольку у него были проблемы с деньгами.