Москва23 ноя Вести.Музыкальный продюсер Эльмир Магеррамов, тело которого обнаружили 23 ноября в Москве, незадолго до гибели накопил долги перед деловыми партнерами на сумму порядка пяти миллионов рублей. Об этом РИА Новости сообщил продюсер Сергей Дворцов.

По его словам, у Магеррамова также были проблемы с алкоголем, а в последний год он заметно отдалился от окружения.

У Эльмира были большие проблемы, его многие люди искали из-за долгов. Он порядка 5 миллионов рублей занимал у различных партнеров. Были проблемы с алкоголем, в последний год он был очень закрытым, мало с кем общался приводит агентство слова Дворцова

36-летнего продюсера нашли мертвым возле жилого дома на улице Василия Ланового. По предварительным данным правоохранительных органов, мужчина выпал из окна десятого этажа. Ведется расследование.

За более чем десять лет работы в шоу-бизнесе Магеррамов сотрудничал с Ольгой Бузовой, Димой Биланом, Александром Панайотовым, Славой и группой Artik & Asti. Он также руководил несколькими музыкальными лейблами, среди которых Self Made Music, Archer Music и Out of Records.