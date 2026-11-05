Москва5 ноя Вести.Оперного певца Евгения Кунгурова, который погиб 8 апреля 2024 года, могли сбросить с третьего этажа здания, а не с девятого, как говорилось ранее. Об этом RT рассказал его отец Виктор Кунгуров.

По словам мужчины, в первых двух этажах здания, под окнами которого нашли тело певца, находятся офисы.

...А третий этаж нежилой, технический. У нас есть предположение, что Евгения просто туда спустили и выбросили, чтобы инсценировать суицид пояснил Кунгуров-старший

Как ранее заявил адвокат Евгений Черноусов, планируется провести эксперимент и сбросить муляж тела Кунгурова с девятого этажа. Это поможет расследованию.

После обнаружения тела певца было возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства неустановленными лицами.