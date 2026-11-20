Москва20 ноя Вести.Вспышку неизвестного желудочно-кишечного заболевания зафиксировали на круизном лайнере Caribbean Princess, совершающем путешествие по Карибскому морю. Симптомы выявили у 134 пассажиров и 14 членов экипажа, сообщает The New York Post (NYP).

По данным источника издания, первые случаи заболевания появились 11 ноября после отплытия судна из американского Форт-Лодердейла. Это произошло спустя четыре дня после начала 12-дневного круиза.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что причина вспышки пока не установлена. Среди основных симптомов у заболевших отмечаются диарея и рвота. Всего на борту находятся 2936 пассажиров и 1132 члена экипажа.

Несмотря на распространение заболевания, лайнер продолжает следовать по запланированному маршруту. Возвращение судна во Флориду ожидается 23 ноября.