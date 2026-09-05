Северный речной вокзал в Москве принял 14,7 млн посетителей за шесть лет

Более 14,7 млн посетителей принял Северный речной вокзал в Москве за 6 лет Северный речной вокзал в Москве принял 14,7 млн посетителей за шесть лет

Москва5 сен Вести.За шесть лет, прошедших после масштабной реставрации, Северный речной вокзал в Москве принял свыше 14,7 миллиона посетителей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

За прошедшее лето вокзал посетил один миллион человек. С начала 2026 года здесь провели более 290 мероприятий.

Продолжаем развивать речные вокзалы столицы, как поручил Мэр Москвы. Сегодня обновленный Северный речной вокзал — один из символов столицы и популярная точка притяжения приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова

Летом Северный речной вокзал является ключевым транспортным объектом города.