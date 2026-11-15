Москва15 нояВести.Свыше 1,5 тысячи мигрантов прибыли за один день на Канарские острова. Об этом сообщила газета Pais со ссылкой на данные спасательной службы островов.
В субботу к побережью Канарских островов прибыли 15 лодок, на борту которых находилось 1580 человек.
За эти сутки восемь судов, задействованных государственным ведомством и гражданской гвардией, были направлены на помощь 15 небольшим лодкам, на борту которых находились 1580 иностранных граждансообщила газета
Спасенные мигранты из Гамбии, Сенегала и Мавритании, как следует из материала Pais, находились в море от четырех до семи дней.
По информации издания, такой показатель прибывших за сутки мигрантов стал рекордным за 32 года для данного "маршрута к испанским островам". Однако, по данным агентства EFE, последний такой рекорд был зафиксирован в 2020 году, когда к Канарским островам прибыли 1461 человек.