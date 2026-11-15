Pais: свыше 1,5 тысячи мигрантов прибыли за один день на Канарские острова

Более 1,5 тысячи мигрантов прибыли за один день на Канарские острова Pais: свыше 1,5 тысячи мигрантов прибыли за один день на Канарские острова

Москва15 ноя Вести.Свыше 1,5 тысячи мигрантов прибыли за один день на Канарские острова. Об этом сообщила газета Pais со ссылкой на данные спасательной службы островов.

В субботу к побережью Канарских островов прибыли 15 лодок, на борту которых находилось 1580 человек.

За эти сутки восемь судов, задействованных государственным ведомством и гражданской гвардией, были направлены на помощь 15 небольшим лодкам, на борту которых находились 1580 иностранных граждан сообщила газета

Спасенные мигранты из Гамбии, Сенегала и Мавритании, как следует из материала Pais, находились в море от четырех до семи дней.

По информации издания, такой показатель прибывших за сутки мигрантов стал рекордным за 32 года для данного "маршрута к испанским островам". Однако, по данным агентства EFE, последний такой рекорд был зафиксирован в 2020 году, когда к Канарским островам прибыли 1461 человек.