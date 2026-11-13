Москва13 нояВести.Обстановка в Сеуте не нормализовалась и спустя три месяца после миграционного кризиса, рассказал в интервью газете 20minutos глава испанского автономного города Хуан Хесус Вивас.
Три месяца спустя после вторжения, к сожалению, жизнь так и не вернулась в нормальное русло. Сеута по-прежнему переживает совершенно невыносимую ситуацию, которая выражается в отсутствии безопасности, серьезном ухудшении состояния системы здравоохранения и других жизненно важных службзаявил глава Сеуты
Масштабный миграционный кризис начался в конце июля, когда в Сеуту, расположенную на севере Африки у границы с Марокко, массово прибывали мигранты. По данным МВД Испании, около 72 тыс. человек проникли в страну с марокканской территории. Многие погибли при попытке добраться до Испании.
Наплыв мигрантов привел к перегрузке пограничных, социальных и городских служб.
Ранее сообщалось, что испанская полиция начала вытеснять мигрантов с пляжей Сеуты.