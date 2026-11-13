Глава Сеуты Вивас заявил, что город не оправился от миграционного кризиса

Власти Сеуты сообщили об ухудшении ситуации в городе после наплыва мигрантов Глава Сеуты Вивас заявил, что город не оправился от миграционного кризиса

Москва13 ноя Вести.Обстановка в Сеуте не нормализовалась и спустя три месяца после миграционного кризиса, рассказал в интервью газете 20minutos глава испанского автономного города Хуан Хесус Вивас.

Три месяца спустя после вторжения, к сожалению, жизнь так и не вернулась в нормальное русло​​​. Сеута по-прежнему переживает совершенно невыносимую ситуацию, которая выражается в отсутствии безопасности, серьезном ухудшении состояния системы здравоохранения и других жизненно важных служб заявил глава Сеуты

Масштабный миграционный кризис начался в конце июля, когда в Сеуту, расположенную на севере Африки у границы с Марокко, массово прибывали мигранты. По данным МВД Испании, около 72 тыс. человек проникли в страну с марокканской территории. Многие погибли при попытке добраться до Испании.

Наплыв мигрантов привел к перегрузке пограничных, социальных и городских служб.

Ранее сообщалось, что испанская полиция начала вытеснять мигрантов с пляжей Сеуты.