Более 3 млн человек призвали ФИФА исключить Аргентину из ЧМ-2026 из-за Месси

Более 3 млн человек призвали ФИФА исключить Аргентину из ЧМ-2026 Более 3 млн человек призвали ФИФА исключить Аргентину из ЧМ-2026 из-за Месси

Москва13 июл Вести.В сети набирает обороты инициатива с призывом отстранить сборную Аргентины от участия в чемпионате мира 2026 года. Для сбора подписей был запущен специальный сайт Argentina Out, который действует независимо от ФИФА и национальных футбольных ассоциаций.

Авторы обращения утверждают, что судьи и футбольные чиновники симпатизируют капитану сборной Аргентины Лионелю Месси. По их мнению, именно из-за этого команду якобы целенаправленно "протаскивают" в финал.

Зачем остальным вообще участвовать, если победитель уже определен? вопрошают авторы инициативы

Организаторы кампании требуют исключить сборную Аргентины из турнира, заявляя, что это якобы обеспечит остальным участникам равные шансы. По их словам, инициативу уже поддержали свыше трех миллионов человек - именно такую цифру показывает счетчик на сайте. Однако независимого подтверждения этому числу нет.

К настоящему моменту ФИФА никак не прокомментировала эту инициативу.

Ранее также сообщалось, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси первым достиг отметки в десять голевых передач на чемпионатах мира по футболу и установил рекорд по числу проведенных матчей в плей-офф.