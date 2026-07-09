Более 30 тысяч книг сгорели в библиотеке чешского "короля обуви" Томаша Бати Свыше 30 тысяч томов из библиотеки предпринимателя Томаша Бати погибли в огне

Москва9 июл Вести.Более 30 тысяч книг, хранившихся в библиотеке, были уничтожены во время пожара в высотном здании бывшего производственного комплекса в городе Злин на востоке Чехии. Там в 1930-е годы ставший позднее известным во всем мире предприниматель Томаш Батя начал выпускать недорогую обувь марки "Батя". Об этом сообщает Чешское ТВ.

Печаль охватила сотрудников Фонда Бати, который в четверг (9 июля) был уничтожен огнем в главном комплексе фирмы​​​. Сгорела вся библиотека, насчитывавшая более 30 тысяч томов книг, в том числе много раритетных, существовавших в единственном экземпляре. При этом до переезда библиотеки в новое здание оставалось всего несколько месяцев говорится в сообщении

Пожарные тушат огонь, вспыхнувший по неизвестной пока причине около 10.00 (11.00 мск), уже почти 12 часов. К вечеру пожар в главном здании комплекса распространился на несколько участков, после чего строение обрушилось. В результате сохранились лишь обуглившиеся стены.

Представитель пожарной службы Павел Ржезничек сообщил представителям СМИ о том, что при пожаре никто из людей не пострадал. По словам Ржезничека, в 21.00 (22.00 мск) огонь все еще не локализован и тушение пожара будет продолжаться еще несколько часов. Он отметил, что в тушении пожара с утра поочередно принимали участие около 300 профессиональных и добровольных пожарных.

Ранее государственное информационное агентство Xinhua сообщило, что в Китае 28 человек погибли в результате крупного пожара, который произошел на обувной фабрике.