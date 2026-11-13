Более 60% россиян заявили о равнодушии к суевериям и "несчастливым" пятницам

Более 60% россиян безразличны к суевериям и "пятнице 13-го" Более 60% россиян заявили о равнодушии к суевериям и "несчастливым" пятницам

Москва13 ноя Вести.Большинство жителей России не верят в народные приметы и мистическое значение пятницы 13-го, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сайтом KP.RU.

Согласно данным опроса, 61% респондентов отметили, что не придают значения суевериям, не боятся разбитых зеркал, черных кошек или календарных совпадений. По их мнению, приметы не обладают мистической силой и не способны прогнозировать будущие события.

В то же время 35% опрошенных признались, что считают себя суеверными людьми. По их мнению, народные приметы подсознательно влияют на повседневную жизнь и поведение людей.

Оставшиеся 4% участников исследования выбрали вариант "другое", не сформировав однозначного отношения к вопросу.

Сегодня пятница, 13 ноября, это третья и последняя в этом году пятница с "несчастливой" цифрой.