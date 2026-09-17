Болезнь мучила Толстого 40 лет: как бы лечили недуг автора "Войны и мира" сейчас Врач Ильболезнь мучила Льва Толстого и как бы ее лечили сейчас

Москва17 сен Вести.Лев Толстой вел дневники здоровья всю жизнь и подозревал у себя туберкулез, эпилепсию, сифилис, язву и рак мозга, но медицинские документы той эпохи этих диагнозов не подтверждают. В действительности писатель страдал от желчнокаменной болезни. Как рассказала врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Татьяна Ильчишина в разговоре с KP.RU, сегодня при таком течении болезни предпочтительным методом лечения стало бы хирургическое удаление желчного пузыря, но Толстой прожил с ним почти 40 лет.

Диагноз в 39 лет ему поставил личный врач, профессор Григорий Захарьин. Первые 20 лет болезнь протекала бессимптомно, но с 59-летнего возраста начались настоящие мучения – острый холецистит и приступы желчной колики. По записям врача, болезнь провоцировали жирная и острая пища, соленые грибы или тряская езда: у Толстого поднималась температура до 38,3 градуса, начиналась мучительная рвота, он отказывался от еды и не мог уснуть от боли в правом подреберье. Захарьин тогда мог предложить лишь общие меры – теплый климат, дробное питание без масла, минеральные воды и отказ от курения.

Сегодня, объясняет Ильчишина, при таком течении болезни ключевым методом лечения стало бы хирургическое удаление желчного пузыря. Операция показана при желчных коликах и других сильных болях, а также при камне диаметром больше 3 сантиметров, даже если он никак не беспокоит пациента. При этом далеко не каждому пациенту с похожими симптомами обязательно нужна операция – современные препараты во многих случаях позволяют держать болезнь под контролем без хирургии.

При всех недугах Толстой вел активную жизнь. На любительском уровне он занимался 18 видами спорта, встал на коньки в 60 лет и на велосипед в 67, не имел лишнего веса и в 50 лет бросил курить. Вопреки легенде о "наполеоновском" четырехчасовом сне, по воспоминаниям близких писатель спал стандартные 8 часов.

Толстой интересовался медициной настолько серьезно, что почти каждая 10-я книга в его библиотеке в Ясной Поляне была медицинской. В своих дневниках он подозревал у себя всевозможные заболевания, был настоящим ипохондриком. Реальная картина, восстановленная по архивным справкам, была несколько иная: несколько раз пневмония, сердцебиение, одышка, а также "отверделость печени" после перенесенной крымской лихорадки. Отдельно задокументированы травмы от нападения медведицы на охоте, вывих плеча и острый тромбофлебит вен ноги, но, как рассказала Ильчишина, все это были острые состояния, которые проходили без следа.

Мучает меня так, что совершенно лишился всех чувств. Не могу есть и спать писал Лев Толстой, когда страдал от обычного ячменя

Лев Толстой умер от воспаления легких 7 ноября (20 ноября по новому стилю) 1910 года в возрасте 82 лет. Известно, что за 10 дней до смерти 82-летний Толстой ушел из Ясной Поляны из-за конфликта с семьей насчет завещания и авторских прав и слег с воспалением легких уже в доме начальника станции Астапово. Софье Толстой не сразу разрешили увидеться с умирающим мужем, и кадр, как она смотрит на него через окно, стал одной из самых известных фотографий той эпохи.