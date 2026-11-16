Болгария добилась исключения двух банков России из санкций ЕС Болгария вывела два российских банка из-под санкций Евросоюза

Москва16 ноя Вести.Властям Болгарии удалось вывести из-под санкций Европейского союза Первый инвестиционный банк и Инвестиционно-корпоративный банк в России. Об этом заявила глава Министерства иностранных дел республики Велислава Петрова-Чамова в ходе встречи глав МИД стран ЕС.

По словам дипломата, эти финансовые организации являются собственностью болгарских компаний.

Они не оперируют финансовыми средствами граждан, которые попадают в санкционные списки. В большей степени способ, которым они встроены в работу в России, не позволяет им вывести свои средства сказала Петрова-Чамова

Она добавила, что банки могут утратить свои активы в случае введения ограничений.

Ранее стало известно, что ЕС ввел санкции в отношении платежного сервиса "ЮMoney", а также более 40 российских банков.