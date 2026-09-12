Москва12 сенВести.Болгария рассматривает диверсию как возможную причину взрыва боеприпасов в Трявне, заявил глава МВД страны Иван Демерджиев.
Чиновник добавил, что из-за инцидента Софии теперь необходимо проверить меры безопасности на всех складах боеприпасов в Болгарии.
Мы не исключаем внешнего воздействияцитирует Демерджиева издание Tages-Anzieger
В ночь на 12 сентября на складах военного завода "Емко" в районе болгарского города Трявна произошли пожар и взрывы. Аналогичный инцидент на складе этого же завода был зафиксирован 10 августа.