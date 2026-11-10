Reuters: 71% американцев хочет, чтобы Конгресс остановил войну с Ираном

Большинство американцев хотят, чтобы Конгресс остановил войну с Ираном Reuters: 71% американцев хочет, чтобы Конгресс остановил войну с Ираном

Москва10 ноя Вести.Большинство американцев (71%) хотят, чтобы новый Конгресс с демократическим большинством принял меры по прекращению войны с Ираном и отмене тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством Reuters совместно с компанией Ipsos.

71% американцев, включая 93% сторонников демократов и 51% сторонников республиканцев, хотят, чтобы Конгресс США принял закон, прекращающий конфликт с Ираном, который Трамп начал совместно с союзником США - Израилем - в феврале говорится в материале

За усилия по отмене импортных пошлин, введенных администрацией Трампа, высказались 62% опрошенных.

Опрос охватил 1705 взрослых жителей США, его погрешность составляет примерно 2-5 процентных пунктов.

Ранее Трамп заявил, что в вопросе урегулирования конфликта с Ираном наметилась положительная динамика.