KP.RU: большинство россиян признались, что никогда не устраивали скандалы в ПВЗ

Большинство россиян никогда не вступали в конфликты в пунктах выдачи заказов KP.RU: большинство россиян признались, что никогда не устраивали скандалы в ПВЗ

Москва10 ноя Вести.Подавляющее большинство граждан России решает любые проблемы в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) мирным путем и без скандалов, показали результаты исследования, проведенного KP.RU.

Согласно данным опроса, 90% участников ни разу не попадали в конфликты на ПВЗ. Респонденты отметили, что даже при возникновении неприятных инцидентов им удавалось быстро договориться с персоналом.

Другие опрашиваемые подчеркивали, что уважают труд сотрудников ПВЗ и понимают отсутствие их вины в ошибках логистики или склада. Некоторые опрошенные заявили, что порой видели некорректное поведение других покупателей.

Порядка 6% респондентов признались, что периодически срываются на работников пунктов выдачи из-за утери товаров или некачественно проведенных операций, даже осознавая, что сбой произошел на этапе доставки или у продавца.

Еще 1% участников исследования сообщили, что работали в ПВЗ и лично сталкивались с недовольством и претензиями клиентов. Оставшиеся 3% респондентов выбрали вариант "другое".

В исследовании приняли участие 1,9 тысячи человек.

Ранее в Роскачестве выявили новую схему мошенничества со штрихкодами от заказов на маркетплейсах.